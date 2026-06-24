Плащането на медицински услуги в големите ни черноморски курорти през настоящия сезон варира в широки граници – от 30 до 200 евро за първичен преглед в зависимост от населеното място и това дали пациентът е българин или чужденец. Поради липсата на сключени договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), частните практики и медицински центрове в Слънчев бряг, Несебър и Златни пясъци сами определят свободните си тарифи, които при по-сложни спешни случаи с консумативи могат да достигнат от 700 до 800 евро.

Двойни тарифи за българи и чужденци в Слънчев бряг

Свободният пазар на медицински услуги по морето е насочен основно към чуждестранни туристи с международни застраховки. Проверка в най-известния медицински център в Слънчев бряг показва, че за чужденци прегледът струва 99.70 евро, докато за български граждани сумата е 40.90 евро. Рентгенова снимка се заплаща по 92 евро за чужденци и около 40 евро за български летовници, а поставянето на инжекция възлиза на около 20 евро. Като цяло в курорта общият преглед за българи се движи между 30 и 60 евро, а при специалист (например кардиолог) – между 40 и 80 евро. В разгара на лятото някои частни кабинети вдигат базовия преглед до 50–100 евро. Отчита се поскъпване между 10% и 25% спрямо предходната година, като най-сериозен е скокът при туристическите спешни практики, където миналогодишните нива от 30–70 евро за българи вече са нараснали на 40–90 евро. Посещенията реално се оскъпяват допълнително от задължителните ехографи, рентгени и изследвания.

Цените на Юг: От Созопол до Царево

По Южното Черноморие цените на основните манипулации около Слънчев бряг са фиксирани: мускулна инжекция е 5 евро, венозна инжекция – 10 евро, венозна инфузия – 15 евро, а поставянето на абокат струва 8 евро. В Созопол първичният преглед е на цени между 50 и 65 евро, а домашното посещение възлиза на 80–110 евро. В Царево прегледът се движи между 40 и 60 евро, а за извикване на медик до адреса се плащат от 70 до 100 евро. Тези суми обаче се базират на ценоразписите от миналото лято, тъй като към момента сезонът все още не е започнал напълно и местните жители очакват да видят как ще се променят актуалните тарифи.

Разликите между град Варна и курорта Златни пясъци

В град Варна платените медицински услуги са значително по-ниски – първичен преглед при специалист струва средно между 30 и 65 евро, вторичният е от 20 до 30 евро, а манипулациите са между 5 и 25 евро. В близкия курорт Златни пясъци обаче цените са много по-високи поради високите наеми за помещения и липсата на договори с НЗОК. Базов преглед при общопрактикуващ лекар или педиатър на място започва от 80 евро и достига 130 евро. Специализираният преглед при УНГ или ортопед варира между 100 и 200 евро, а промивка на ухо или обработка на лека рана стартира от 70–80 евро. Благодарение на тези тарифи в края на изминалия летен сезон през 2025 г. медици коментираха, че доктори от страната са изкарали между 30 000 и 50 000 евро на сезон от практики край морето.

Провалът на проекта за безплатни прегледи на Златни пясъци

Заради лошия имидж на скъпото здравеопазване, който принуждава летовниците да пътуват до Варна за по-евтини прегледи, Съюзът на хотелиерите на Златни пясъци предложи пилотен проект в навечерието на миналото лято. Идеята беше частен медицински център да бъде субсидиран с 250 000 лева от общинския туристически данък, за да осигури денонощни дежурства и безплатна първична и спешна помощ за български туристи в районите на Златни пясъци и комплекс "Чайка“, където през лятото почиват постоянно около 100 000 души. Комисията по туризъм обаче отхвърли проекта с мотива, че финансирането на частна търговска дейност с публични средства е изцяло недопустимо.

Повикването на лекар в хотелска стая излиза двойно

Почиващите в курортите край Варна ще плащат двойно по-високи суми, ако извикат лекар в хотела си, вместо да посетят поликлиника в града. Домашното посещение в хотелска стая е твърдо 70 евро, докато прегледът в града е между 35 и 40 евро (и до 62–65 евро при хабилитиран лекар). Дневният преглед на място варира между 38 и 51 евро, а нощните дежурства се таксуват на цената на професорски преглед във Варна.

При манипулациите в стаята инжекциите са между 15 и 25 евро, промивка на ухо, обработка на малка рана и спиране на кръвотечение от носа са по 25 евро. Големите рани удвояват цената, а за поставяне на шев се заплаща между 51 и 105 евро според големината, пише businessnovinite.bg. Спрямо предходните лета тарифите в хотелите бележат ръст от 10–15%, като единствено изписването на рецепта, което миналото лято е струвало 30 лева, сега е фиксирано между 15 и 16 евро.