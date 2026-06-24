Цената за чадър и два шезлонга на част от родните плажове вече се доближава до цената на нощувка в квартири по Черноморието. Това показва проверка в няколко морски курорта.

В Созопол например комплект чадър с два шезлонга и масичка на първа линия на плаж "Буджака“ достига около 22 евро. Според справка за наемите в района за същата сума може да се намери прилична квартира на човек.

По-евтин вариант за сянка в същата зона струва около 18 евро, но е по-далеч от водата.

На централния плаж в Созопол цената на чадъра е около 3,58 евро, а на шезлонг – също 3,58 евро. Масичка се предлага за около 3 евро, което прави общо около 14 евро за комплект.

На плаж "Харманите“ цената на един плажен елемент достига около 4,09 евро, което означава над 12 евро за двама души само за плажни удобства.

Цените на плажните услуги са определени в договорите за наем и концесия и не могат да се променят произволно. Въпреки това представители на бранша прогнозират, че на места по Черноморието разходите за плажни удобства могат да достигнат 25–30 евро през сезон 2026 заради инфлацията.

Проверка на "Телеграф" на офертите за настаняване показва, че в началото на сезона нощувки в Созопол, Китен и Приморско започват от около 25 евро на човек. Така двама туристи могат да отделят около 40 евро на ден само за нощувка и плажни услуги, без да се включват храна, транспорт и други разходи.

В социалните мрежи се засилват коментари, че цените по българското Черноморие се доближават до тези в Гърция, което кара част от туристите да обмислят почивки в чужбина.