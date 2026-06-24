Мария Черешева е председател и един от основателите на АЕЖ-България. Тя има над 15-годишен опит като журналист в различни български и международни медии. Водеща е на актуалното предаване "Кой говори“ по Дарик радио и работи на свободна практика с медии като ZDF, Balkan Insight, Deutsche Welle, BBC и други.

Работила е като кореспондент на Балканската мрежа за разследваща журналистика в България и е участвала в различни трансгранични разследвания в областта на човешките права, трафика на оръжия, корупцията и други.

Като част от екипа на АЕЖ-България работи активно в областта на медийната грамотност като обучител и редактор на платформата за ученическа журналистика sCOOL Media. Завършила е eвропеистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

Ето какво написа тя преди два дни в социалната мрежа Фейсбук:

Днес е първият ден от лятото. Разбирам порива за сравняване на цените на пържените картофи и фрапето между българските и гръцките плажове и вой по бай Ганьо предприемача, но истината е, че имаме проблем, излизащ далеч отвъд границите на туризма.

Черно море е замърсено с мазут. От Камчия до Резово. Това е замърсяване в огромен мащаб. Не просто “петно върху туризма", както се изразиха хотелиери, а екологично бедствие, невиждано от доста време. Поне не в такива размери.

Властите дължат обяснение за причините. Маршрутите на танкерите, дори на тези от сенчестата флота, са проследими. Ударите по тях - също. Ако не е това, обяснете какво е. Няма никакво значение кой къде почива, честно казано, слабо ме интересува. Черно море е ресурс, богатство, екосистема с жизнено важно значение за България. Унищожението му ще има трайни последици. Иначе и аз обичам да ходя в Гърция.

Кадърът е от днес, местност “Дарданелите" до Варвара. Едно от местата с най-богато биоразнообразие по Българското черноморско крайбрежие.