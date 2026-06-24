През последното десетилетие Източна Европа преминава през безпрецедентни политически трусове, които промениха изцяло усещането за предвидимост и стабилност в региона. Поредицата от предсрочни избори, крехки коалиции и чести правителствени кризи превърнаха изпълнителната власт в някои държави в истинска въртележка.

На този фон Източна и Централна Европа се очертават като епицентър на правителствена динамика, а България заема едно от най-предните и притеснителни места в черната класация.

България е сменила рекордно количество ръководители на правителството - цели 9 премиери от 2016 г. насам. Тази цифра ясно илюстрира дълбоката институционална криза, обхванала страната през последните години.

Честата ротация между редовни кабинети и управлението на поредица от служебни правителства превърнаха София в пример за политическа фрагментация. С 9 министър-председатели България изпреварва по нестабилност по-голямата част от Европа, включително държави с традиционно динамична вътрешна политика като Обединеното кралство (7 премиери), Италия (5 премиери) или съседна Гърция (4 премиери). Деветте смени у нас са ясна диагноза за липсата на дългосрочна визия и партиен консенсус, което уморява избирателите и забавя стратегическите реформи в страната.

Само и единствено времето ще покаже дали Румен Радев ще издържи целия си мандат до 2030 година начело на новата политическа реалност. Засега единствените правителства на България, които изпълниха пълния си мандат са тези на Иван Костов (1997-2001), Симеон Сакскобурготскии (2001-2005), Сергей Станишев (2005-2009) и правителството на Бойко Борисов (2017-2021).

Нашата северна съседка Румъния е абсолютният антирекордьор в Европа. С 13 смени Букурещ показва изключително крехка партийна система, където вътрешнокоалиционните преврати и честите оставки се превърнаха в политическо ежедневие.

България заема второто място място в Европа. Политическата криза у нас ни изстреля директно в челото на класацията, превръщайки ни в регионален лидер по нестабилност.

Изненадващо в същата категория попада и Франция. Петата република премина през мащабни обществени трусове и чести правителствени преформатирания под ръководството на президента Еманюел Макрон, което наложи девет различни смени в премиерския офис в Пасриж.

Австрия допълва групата на държавите с 9 премиери. След поредица от шумни корупционни скандали от висок мащаб и бързо разпадащи се коалиции, Виена се превърна в пример за необичайна за Централна Европа министерска въртележка.

С по 7 премиери ВЕликобритания и Молдова затварят най-нестабилната група на континента. Обединеното кралство преживя безпрецедентен хаос след Брекзит (като картата акцентира върху последните събития около Киър Стармър), докато Молдова страда от тежки геополитически сблъсъци и уязвими правителствени сглобки.