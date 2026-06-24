На прага на емблематичния за региона Празник на черешата, вместо празнично настроение, сред местните производители зрее сериозно напрежение. Земеделци и браншовици масово обсъждат организирането на протести и блокиране на ключови пътни артерии към града през предстоящия уикенд. Причината: катастрофално ниските изкупни цени на плодовете, които в момента варират между 60 и 65 евроцента за килограм.

Според информация от местни производители, в момента кампанията по прибиране на реколтата в региона е почти напълно парализирана. Заради абсурдно ниските нива на изкупуване, за фермерите е по-икономично да оставят плодовете да се развалят по дърветата, отколкото да инвестират в прибирането им.

"Продадох набраните череши на 60 цента - почти толкова се бях разбрал и с работниците (берачите) за надницата им. Това, което взех, директно отиде при тях. Разбира се, след това ги освободих и спирам брането“, споделя в социалните мрежи разочарован местен фермер.

Тази математика поставя производителите в патова ситуация – разходите за труд изравняват или дори надхвърлят приходите от продажбата, превръщайки бизнеса им в чиста загуба.

Ситуацията в Кюстендилско изглежда почти нерешима на този етап. Общинският съветник и земеделски производител Валери Йовев коментира за БНР, че основният проблем е липсата на реализация на продукцията е ,че в момента пазарът в страната е залят от череши от Пловдивския и Пазарджишкия регион, което подбива цените.