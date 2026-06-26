85-годишен чешки турист се удави в басейн в хотел в Приморско, научи Plovdiv24.bg. Сигналът за трагедията е подаден вчера малко преди 16:00 часа в местното полицейско управление.

Инцидентът е станал в хотел "Приморско Дел Сол". Мъжът е пристигнал у нас на 23 юни. Той влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на чешкия гражданин. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство. Това е втори подобен случай само за последните няколко дни, след като в сряда малко дете се удави в басейн в Ахелой.