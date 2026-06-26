Очевидец на тежката катастрофа на магистрала "Тракия“, отнела живота на трима души, разказа за инцидента. Според него липсват каквито и да било следи от спирачен път или гръмнала гума, което е от решаващо значение за разследването.

Инцидентът стана малко след 12:40 ч. на 24 юни, когато товарен камион премина през мантинелата и се удари челно в лек автомобил в насрещното платно. В резултат на сблъсъка загина мъж, както и две деца от школата на футболен клуб "Славия“.

Веселин Митев, който е пътувал на около 200-300 метра зад камиона, разказва, че е видял облаци пушек и веднага е спрял, за да сигнализира на телефон 112. Той е сред първите, които са се озовали на мястото на трагедията.

Гледката е била ужасяваща – камионът е бил смачкан, с течове на гориво, а лекият автомобил е бил напълно унищожен в предната си част. Други свидетели са го спрели да се доближава с думите: "Недей да ходиш, момче, децата са размазани, нищо не можеш да направиш“.

Митев описва, че шофьорът на камиона е обикалял с туба вода и аптечка, а младо момиче е тичало между колите и е викало за своя треньор. По думите му, малко от спрелите водачи са се осмелили да се доближат до мястото на катастрофата.

Като водач с професионална категория, Митев е огледал внимателно платното, от което камионът е излязъл. Той категорично заявява, че не е имало абсолютно никакви следи от спирачен път или парчета каучук, които да предполагат спукване на гума.

Според мен не е имало реакция от шофьора и е навлязъл в насрещното платно без спирачен път, коментира свидетелят пред Nova.

Той повдига и въпроса за контрола върху водачите на тежкотоварни камиони по време на жътвената кампания.

Както вече стана известно по-рано, шофьорът е имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. За четири от констатираните нарушения на мъжа са съставени актове, а за останалите 16 - фишове, които са били платени.