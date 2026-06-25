Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна. Това каза преди мярката си Енчо Динев - шофьорът на товарния автомобил, предизвикал тежката катастрофа на магистрала "Тракия“ вчера. При инцидента загинаха две 9-годишни деца и един мъж.

Моите най-искрени съболезнования на хората, сподели Енчо Динев.

До инцидента се стигнало, след като камионът минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас. Пътували са 5 човека - 2 деца и 3 възрастни. На място починаха децата, както и водачът. Другите двама пътници са били транспортирани в болници, където се борят за живота им.

За съжаление, гумата се спука, каза шофьорът Енчо Динев.

Водачът е с мярка полицейско задържане за 24 часа, като предстои мярка за задържане за 72 часа с оглед искане на съда за вземане на постоянна мярка задържане под стража.

Шофьорът има 20 нарушения на пътя. 4 акта са за установено административно нарушение, 16 са глоби с фиш. Всички глоби са платени.

Оказва се, че водачът на товарния автомобил е предизвикал друга катастрофа на АМ "Тракия" преди 2 години, като причината е била техническа неизправност на превозното средство. За щастие тогава не е имало пострадали.