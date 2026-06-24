Шофьорът на ТИР-а, участвал в тежкия пътен инцидент на автомагистрала "Тракия“, е задържан за 24 часа. При катастрофата загинаха две 9-годишни деца и водачът на лек автомобил – баща на едно от тях. Децата са били футболисти от школата на "Славия“ и са пътували за турнир в Албена.

По данни на МВР инцидентът е станал на 290-ия километър от автомагистралата, когато камионът е спукал гума, след което е разрушил мантинелите и е навлязъл в насрещното движение, където се е ударил в лек автомобил.

От прокуратурата обаче посочват, че причините за катастрофата все още не са изяснени. Предстоят експертизи, които трябва да установят дали спукването на гума е довело до загуба на контрол над тежкото превозно средство.

При инцидента са пострадали и двама пътници от лекия автомобил – треньорът Иван Терзийски и съпругата му. Жената е в тежко състояние с опасност за живота. И двамата са настанени за лечение в МБАЛ – Ямбол.

Загиналите две деца на АМ "Тракия" са футболисти от академията на Славия. Ужасната новина съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов. Загиналите момчета са набор 2017 г. Няколко автомобила с таланти на Славия и родителите им са пътували към Албена за предстоящ футболен турнир.