Млад мъж твърди, че е бил задържан в България, след като полицията е приела испанската му шофьорска книжка за фалшива, въпреки че според него и семейството му документът е напълно законен.

Дейвид живее от малък в Испания и разполага с испанско свидетелство за управление. При пътна проверка в България той е спрян от полицията и е помолен да представи книжката си. Дейвид я дава, но служителите твърдят, че документът "не излиза в системата“ и че е фалшив. В резултат на това той е задържан с белезници на място.

Семейството му описва пред NOVA случая като много тежък и твърди, че на мястото са пристигнали няколко патрулни автомобила. Майката разказва, че когато са дошли, вече са видели сина им да бъде поставян с белезници, което за тях било шокиращо и необосновано, тъй като той не е оказвал съпротива и не е извършвал друго нарушение.

Според тях основният проблем е, че полицаите са направили проверка на испанския документ чрез българска система или чрез неправилен идентификатор (българско ЕГН), вместо чрез испанския идентификационен номер. Те твърдят, че при проверка в испанската полицейска система книжката е напълно валидна и съдържа всички данни - дата и място на изпита, категория, снимка, номер на изпит, автошкола и други подробности.

Дейвид обяснява, че днес в Испания съществуват и дигитални шофьорски книжки, които могат да се показват чрез мобилно приложение. Той твърди, че е опитал да покаже именно дигиталната версия на документа на телефона си, но не му е било позволено да използва устройството, за да докаже валидността ѝ на място.

След като е бил освободен, той е открил, че пластиката на книжката му е била повредена и разлепена, което допълнително поражда съмнения и напрежение между него и органите на реда.

Семейството му подчертава, че случаят вече продължава около шест месеца без окончателно становище от институциите. Те казват, че все още не е ясно дали книжката ще бъде официално призната за истинска или фалшива, тъй като липсва финално заключение от проверките.

От страна на полицията е посочено, че по случая е образувано досъдебно производство. В момента се извършват експертизи, а всички материали са предадени на Софийската районна прокуратура, която трябва да се произнесе по случая.