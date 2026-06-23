Огромна трагедия потресе България. Днес се е самоубила състезателката на ЦСКА и републиканска шампионка по борба - 32-годишната Жанет Немет. Тя е скочила от 11-ия етаж на блок за спортисти в столичния комплекс "Диана", съобщиха източници от СДВР.

Немет оставя след себе си успешна спортна кариера с медали от европейски първенства – сребърен и бронзов, както и множество участия на национално и международно ниво.

Само преди дни тя направи трансфер в ЦСКА и спечели титлата на България. От клуба са изразили готовност да помогнат, за да може състезателката да продължи участието си на международни състезания.

Причините и обстоятелствата около трагедията се изясняват. Очакват се допълнителни подробности и официални позиции от спортните институции. Немет е родена в Унгария, но има и българско гражданство.

Поклон пред паметта на Жанет Немет. Съболезнования на семейството, близките и всички, които я познаваха.