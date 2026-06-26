Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) препоръчва на работодателите да вземат пример от Световното първенство по футбол и да въведат охлаждащи почивки за работниците в топлото време, съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Целта на призива е да се предостави на всички работници правото на почивки без загуба на заплащане, както и вода, сянка и тоалетни – като част от набор от защити, необходими за безопасността по време на работа при високи температури.

Европейската конфедерация на профсъюзите цитира данни, според които с 60% се е увеличил броят на хората, изложени на горещи вълни на работното място в ЕС през последните 20 години. Когато температурите се повишат над 30°C, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5-7%, а когато температурите надвишат 38°C, злополуките са с 10% до 15% по-вероятни, посочват от синдикатите.

На световното са въведени задължителни триминутни паузи след 22-рата минута във всяко полувреме, за да се даде възможност на играчите да си починат и да пият вода.

Преди ден президентът на ФИФА Джани Инфантино защити въвеждането на почивките за хидратация.

Тази седмица Европа е обхваната от гореща вълна, която доведе до затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес.

Според прогнозата за времето максималните температури в България днес ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°, а през уикенда се очакват да бъдат между 31° и 36°.