Цената на розовите домати на Женския пазар в София буквално удари всякаква конкуренция в земята. Днес там те се продаваха за 1 евро и 20 цента, съобщиха за Plovdiv24.bg доволни столичани, клиенти на тържището.

Има нормални цени и нормални бизнеси. Подбирайте къде и от кого пазарувате и на каква цена, за да фалираме много от наглите търговци, фризьори, гумаджии, монтьори, майстори, които се опитаха да вдигнат над 50% цените на услугите си с идване на еврото, призоваха потребители.

"После нека някой ми обяснява, че еврото ни било виновно, а не безбожната алчност, наглост и келепираджийство на българските мутри и Бай Ганьо "бизнесмен". Хора без средно образование изкарват недекларирани доходи, колкото директори в корпорации в България! Много наглеци вече фалираха и сложиха надписи "Дава се под наем". Бойкотирайте наглите!", зоват хората в социалните мрежи.