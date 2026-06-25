Летният сезон по българското Черноморие стартира с тежки предизвикателства, колеблив брой гости и сериозни структурни проблеми. Според хотелиери липсата на ясна държавна стратегия пречи на страната ни да се конкурира успешно с дестинации като Гърция и Турция.

В центъра на задълбочаващата се криза с кадрите в сектора стоят ниските възнаграждения и невъзможността на бизнеса да задържи българските работници, които масово избират да работят в чужбина. Хотелиерът Стоил Далевски направи ключово и откровено признание за този затворен кръг.

Истината е, че им плащаме малко, защото ние няма как да оцелеем по друг начин. Ние искаме да дадем едни големи заплати и да задържим българския работник, но нямаме тази възможност, защото нямаме туристи. каза пред Bulgaria On Air хотелиерът Стоил Далевски

По думите му бизнесът се оказва в капан - без стабилен поток от туристи хотелите нямат финансовия ресурс да предложат конкурентно заплащане, а без мотивиран и качествен персонал се влошава услугата, което отблъсква посетителите още повече.

Въпреки че някои големи комплекси, предлагащи услугата All inclusive, успяват да запълнят капацитета си, те са едва няколко на брой. Далевски алармира, че в мащабите на курорт като Слънчев бряг това е крайно недостатъчно. Към края на юни комплексът е едва на 20% пълен и на 80% празен, което оставя огромна част от общо 400 000 легла в курорта неоползотворени. В подкрепа на думите си той показа и видеокадри от празни улици в комплекса, заснети в сутрешните часове.

Бизнесът отчита сериозен отлив на ключови за страната ни пазари - руския, германския и английския. Заради липсата на гъвкава визова политика и трудностите при издаването на документи за граждани от трети страни (като Египет например), България пропуска огромни пазари.

Павлина Иванова от "Обединение "Бъдеще за туризма" подчерта, че новите изисквания за биометрични данни в Европейския съюз са превърнали границите в "Ад“. В момента браншът разчита основно на украински и румънски туристи, но пътуването на летовниците от Украйна продължава над 24 часа, като само на украинско-румънската граница те чакат между 18 и 20 часа.

Според експертите, рекламата е жизненоважна, но тя няма да даде резултат, ако държавата първо не изчисти административните и инфраструктурните пречки пред чуждестранните гости. "Сега ще дадем пари за реклама на туристи, без да дадем на туристите визи“, обобщи Иванова.

Представителят на "Бъдеще за туризма“ обърна внимание и на факта, че България е с най-високото ДДС за туристическите услуги в ЕС, което допълнително натоварва сектора. Тя отчете и липса на достатъчно добра комуникация между самите хотелиери и туроператорите, което допълнително пречи на българите, решили да почиват у нас, да стигнат до правилните оферти, докато същевременно пазарът в Гърция остава силно търсен всяка година.