Европейският туристически сектор следи с нарастващо безпокойство разпространението на бактерии от рода Vibrio (вибриони) в крайбрежните води на континента. Известни в медийното пространство с плашещото наименование "месоядни“ или "човекоядещи“ бактерии, тези микроорганизми привличат все по-голямо внимание поради климатичните промени, които създават отлични условия за тяхното развитие.

Основният източник на тревога е видът Vibrio vulnificus. Това е микроорганизъм, който по естествен път обитава топлите крайбрежни води с по-ниска соленост - най-често в зоните, където реките се вливат в морето.

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), вибрионите са водни бактерии, които лесно могат да бъдат открити в морските дарове.

Проблемът се задълбочава от факта, че Средиземно море се затопля значително по-бързо от средния темп за планетата. Покачването на температурите разширява географските зони, в които бактериите могат да оцеляват и да се размножават, предизвиквайки по-чести и интензивни морски горещи вълни.

Връзката между екстремните горещини и бактериалната активност е доказана. По време на рекордното горещо лято в Европа бяха регистрирани 445 случая на вибриоза – над три пъти повече от средните стойности за предходните години.

В Испания вече се стигна до временни ограничения на достъпа до определени плажове след засичането на високи концентрации на бактерията във водата.

Въпреки стряскащите заглавия, здравните експерти от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) успокояват, че не става дума за непосредствена заплаха за масовия туризъм, тъй като инфекциите остават сравнително редки. Бактерията не се предава от човек на човек, а заразяването става по два основни начина.

Чрез храна при консумация на сурови или недостатъчно термично обработени морски дарове (най-вече стриди). Води до гастроентерит или инфекции на кръвта.

Другият вариант е чрез открити рани. Навлизане на бактерията през наранена кожа при контакт с морска вода. Може да причини инфекции на меките тъкани.

Най-уязвими са хората с отслабен имунитет, хронични чернодробни заболявания, диабет или други сериозни здравословни проблеми. Именно при тези рискови групи Vibrio vulnificus може да предизвика некротизиращ фасциит – рядко, но изключително агресивно заболяване, което разрушава меките тъкани и е причина за стряскащото прозвище "човекоядец“.

Към момента международните и местните здравни власти не налагат официални ограничения за пътувания или плажуване. За да се избегнат рискове обаче, се препоръчват няколко прости предпазни мерки.

Хората с пресни или недобре зараснали открити кожни рани трябва да избягват влизането в морска вода, особено в плитки, топли и нискосолени зони.

Любителите на кулинарния туризъм трябва да консумират морски дарове само след сигурна и качествена термична обработка.

Поради очакванията за дългосрочно затопляне на моретата, се предвижда въвеждането на все по-строг и редовен мониторинг на крайбрежните води и качеството на търговските морски продукти.