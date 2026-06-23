86-годишна известна представителка на столичните артсреди е починала днес в Лозенец. Тя на практика е първата жертва на високите юнски температури, които обхванаха България през последните две седмици.

Жената се е пекла на нудисткия плаж в южния курорт днес около обяд. Извикан е медицински екип от Лозенец, който не е могъл да помогне по никакъв начин. Лекарите само са констатирали смъртта ѝ.

Жегите в Европа са много сериозни и взеха десетки жертви през последните седмици. Специалистите за пореден път напомнят, че излагането на директна слънчева светлина между 11:00 и 16:00 часа крие сериозни рискове за живота.

Аномалните горещини, които измъчват страната в последните 14 дни, изискват изключителна бдителност, престой на сянка, прием на течности и пълна колегиалност към съветите на кардиолозите, особено от страна на възрастните хора и хронично болните граждани, пише "Флагман".