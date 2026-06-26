Всяка година хиляди българи посрещат първото юлско утро като символ на ново начало, свобода и връзка с природата. Интересен факт е, че традицията July Morning вече не се свързва единствено с морския бряг.

Районът на Девин предлага различен начин да посрещнете първия юлски изгрев. Ранните часове на деня разкриват красиви гледки към планинските склонове, а чистият въздух и спокойствието зареждат духа и тялото с жизнена енергия.

Посрещнете юлското утро с почивка в Девин

За всички, които искат да съчетаят природата с комфорт и релакс, СПА Хотел Персенк***** и Парк Хотел и СПА Модър**** предлагат отлични условия за лятна ваканция в сърцето на Родопите.

СПА Хотел Персенк впечатлява със своя петзвезден комфорт, модерен СПА център и неустоими летни пакети. Гостите могат да се насладят на разнообразни процедури, минерална вода и комфортни условия за отдих, а кулинарните изкушения в ресторантите DA'VINIA и Енигма допълват преживяването с изискана кухня и уютна атмосфера. През юли гостите могат да се възползват и от Термалния аквапарк, разположен само на 300 метра от хотела.

Парк Хотел и СПА Модър предлага спокойна паркова среда, модерна хотелска база и директен достъп до Термалния аквапарк с шест различни басейна, водни атракции и специални зони за деца. През лятото посетителите могат да се включат в различни програми, игри и активности, подходящи за всички възрасти. Специално място в преживяването заема и Ресторант-градина Модър, който съчетава стилна обстановка, гостоприемна атмосфера и вкусна кухня.

Девин е чудесен избор за едно различно начало на юли. Посрещнете July Morning сред красотата и прохладата на Родопите и си подарете няколко дни спокойствие, свеж въздух и незабравими летни преживявания.

За повече информация и резервации:

СПА Хотел Персенк: https://www.book.persenk.eu/

ГАЛЕРИЯ: July morning в Родопите – различната магия на юлския изгрев ‹ Виж всички 6 снимки ›

За контакт: тел. +359 895 428076, имейл: marketing@persenk.eu

Парк Хотел и СПА Модър: https://booking.quendoo.com/park-hotel-modar-RckwHefLrC/

За контакт: тел. +359 895 428076 и +359 878 525394, имейл: marketing@hotelmodar.bg