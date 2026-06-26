В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътнотранспортно произшествие между Мездра и Боденец и в знак на съпричастност към опечалените им семейства, Община Мездра обяви тридневен траур на територията на общината.

Инцидентът стана вчера следобед - автомобил помете мотопед, управляван от загиналия 17-годишен Иван. С него се е возила и 16-годишната Йоана, която също изгуби живота си.

"На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповед на кмета на общината в периода 26 юни - 28 юни 2026 г., включително, националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Мездра ще бъдат свалени наполовина.

Забранява се провеждането на публични тържества, празнични ритуали, културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и от подчинените й структури.

Препоръчва се на организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, да се съобразят с обявения траур, като началото им бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите.

Призовават се образователните и културните институции, както и търговските обекти, да съобразят дейността си с траурния период.

Община Мездра и Общински съвет - Мездра поднасят най-искрени съболезнования на близките на загиналите! Поклон пред светлата им памет!", пишат още от общината.