Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на АМ "Тракия“ на територията на Софийска област (между 33-и и 39-и км), съобщиха от АПИ.

Също днес се възстановява движението и между 282-и и 287-и км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в две платна ще се повиши безопасността и ще улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци. Екипите на пътноподдържащата фирма работиха на обектите в пълна мобилизация ежедневно, завършват планираните дейности и в предстоящия уикенд шофьорите ще пътуват по обновено трасе по-безопасно, бързо и удобно.

Единственият участък от АМ "Тракия“, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208-и и 229-и км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли. Вчера завърши полагането на биндер по цялата дължина на трасето, а от днес започва работата по износващия асфалтов пласт.

В затворения участък попада и пътен възел "Стара Загора“, като по него е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София. Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел "Нова Загора“ /при 240-и км/ по път III-554 Дядово – Езеро, път II-55 Езеро – Нова Загора и път II-66 Нова Загора – Стара Загора. За пътуващите от Димитровград в посока София движението се осъществява от I-5 Димитровград - Стара Загора, след това по път II-66 Стара Загора – Чирпан и се продължава по АМ "Тракия“ при пътен възел "Чирпан изток“ /при 184-и км/.

За улеснение на пътуването през уикенда, за повишаване на безопасността и за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик в дните петък, събота и неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия“, по АМ "Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли“ (при 376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км).

В петък – на 26 юни и 3 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока Бургас.

В събота – на 27 юни и 4 юли, ограничението ще е от 8 ч. до 12 ч. за пътуващите в посока Бургас.

В неделя – на 28 юни и 5 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6, както и всички други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на трафика през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.