В рамките на мащабно разследване, свързано с изграждането на незаконно селище на корпорация "КУБ“, са задържани 25 души и са разпитани десетки свидетели, включително Олег Невзоров. Действията на правоохранителните органи целят пълното изясняване на механизма на нарушението и предаването на всички отговорни лица на прокуратурата. Това съобщи по време на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Разпити, арести и предстоящи обвинения

По време на досъдебното производство са събрани подробни доказателства за незаконни практики, като на част от арестуваните 25 души предстои да бъдат повдигнати официални обвинения. Разследващите органи изясняват в детайли механизмите не само около появата на незаконното селище на корпорация "КУБ“, но и по отношение на други нелегални схеми. Всички факти ще бъдат изяснени докрай, за да се потърси наказателна отговорност от виновните лица, обясни МВР министърът.

Проверка на документите години назад

Екипите са извършили щателна проверка на документацията от две до четири години назад. Анализиран е периодът, в който интензивно са започнали да изникват документи, чрез които е направен опит да бъде узаконено въпросното строителство, което очевидно е в разрез със закона.

Замесени служители в Община Варна

Покрай проучването на книжата разследващите са открили, че служители и лица на ръководни длъжностни лица в Община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в подобни схеми. Тези нарушения са засичани и по други случаи, които нямат нищо общо с дейността на Олег Невзоров и корпорация "КУБ“, посочи още Иван Демерджиев.