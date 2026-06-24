Административният съд отхвърли жалбата на началника на Службата по геодезия във Варна инж. Красимира Божкова срещу временното ѝ отстраняване от длъжност. Мярката бе наложена, за да се гарантира провеждането на обективно разследване на незаконния комплекс в местността "Баба Алино“ без възможност за оказване на влияние върху служители или документация, информира Plovdiv24.bg.

Мотиви на съда за защита на обществения интерес

При разглеждане на казуса магистратите посочват, че според действащото законодателство жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното незабавно изпълнение. Това законово изключение е въведено изрично от законодателя с цел защита на обществения интерес. По този начин се гарантира, че започналото дисциплинарно производство ще протече по напълно обективен начин, като се елиминира рискът от въздействие върху подчинени служители или манипулиране на важни за разследването документи в държавната структура.

Официалната позиция на инж. Красимира Божкова

В официална позиция, изпратена до медиите, отстранената от длъжност инж. Красимира Божкова категорично заявява, че при работата по казуса с местността "Баба Алино“ не са допуснати никакви законови нарушения. Тя подчертава, че според нормативната уредба органите по кадастъра нямат правно основание да откажат нанасянето на реално съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта, независимо от факта дали за съответните постройки има издадени необходимите строителни книжа.