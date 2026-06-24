Социалната пенсия за старост ще бъде повишена до 183,81 евро след официално решение, взето на заседание на Министерския съвет. Новината бе съобщена от социалния министър Наталия Ефремова, информира Plovdiv24.bg.

Условия за получаване на помощта

Тази социална пенсия се предоставя на граждани, които вече са навършили 70-годишна възраст. За да имат право на нея, е необходимо техният годишен доход на член от семейството да бъде под 30% от линията на бедност, като другото задължително условие е лицата да нямат личен принос в осигурителната система.

Обвързване с Швейцарското правило

Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че настоящото увеличение е напълно равно на процента, който е бил приложен по Швейцарското правило за абсолютно всички останали пенсии. Тя допълни, че точно със същия съответен процент са били повишени и минималните пенсии в страната.

Верижен ръст на добавки и инвалидни пенсии

Повишаването на социалната пенсия за старост води след себе си и автоматичен ръст на други плащания, които нямат връзка с трудовите пенсии – сред които са различните социални и инвалидни пенсии. По думите на ресорния министър тази стъпка от своя страна увеличава и две основни държавни добавки, а именно сумите за чужда помощ за хората с увреждания и добавките за ветераните от войните.

Финансов ефект за най-бедните

Чрез гласуваните промени се цели подобряване на стандарта на живот на хората с най-ограничени финансови възможности. По този начин на практика се повишават регулярните доходи на над 163 000 души, които се намират в най-ниския доходен сегмент на населението.