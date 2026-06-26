Километрични опашки се образуваха на АМ "Тракия" в посока Пловдив през последните минути. За затрудненото движение сигнализират пътуващи по аутобана. Хората твърдят, че тапата е над 30 километра, като колони от автомобили има и в двете ленти, както и в аварийната.

Очаква се в следобедните часове трафикът допълнително да се усложни, особено към морето, където традиционно в края на работната седмица се насочват хиляди пътуващи.

Причината за голямото струпване на автомобили е заради продължаващите ремонти и предстоящото възстановяване на движението след двата ремонта на аутобана.

Около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на АМ "Тракия“ на територията на Софийска област (между 33-и и 39-и км), съобщиха от АПИ още вчера.

Днес се възстановява движението и между 282-и и 287-и км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в две платна ще се повиши безопасността и ще улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци.

Единственият участък от АМ "Тракия“, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208-и и 229-и км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.