Мащабна специализирана полицейска операция се проведе на територията на Пещера. Тя бе разпоредена от директора на ОДМВР-Пазарджик. В нея взеха участие екипи от полицейските управления в Пещера, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Септември, сектор "Пътна полиция“ и сектор "Специализирани тактически действия“, служители от криминална и икономическа полиция при ОДМВР-Пазарджик, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията в Пазарджик.

Целта на акцията бе активно противодействие на криминалната престъпност, опазване на обществения ред, подобряване на пътната безопасност на територията на родопския град. Основно екипите осъществяваха контролните си дейности на територията на кварталите "Пирин“ и "Луковица“.

Във връзка с възникнало сбиване преди няколко дни на територията на един от кварталите и образуваните по случая досъдебни производства са задържани допълнително две лица, имащи отношение към случилото се. По време на проверките в частен дом са открити 23 пакетчета с кафяво прахообразно вещество. След направен наркотест се оказало, че съдържанието реагира положително на фентанил.

Установена е незаконна търговия с маркови парфюми и дрехи, носещи логото на известни търговски марки. Иззети са общо 37 артикула. Отново в къща е открит и 1.5 килограма сух нарязан тютюн без акцизен бандерол. Два са случаите на намерени и иззети незаконно добити дърва за огрев.

Екипи на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ съвместно с инспектори от НАП-Пловдив, Дирекция "Инспекция по труда“ и ОД "Безопасност на храните“ в Пазарджик, са проверили питейни заведения и търговски обекти. За открити нарушения са съставени 6 акта, а два обекта са затворени и запечатани.

На ситуираните контролно-пропускателни пунктове и по улиците на кварталите полицейските служители са инспектирали общо 776 автомобила и 920 лица. Извършени са 107 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС. За констатирани нарушения са съставени 17 акта и 217 фиша.

Проактивните действия на ОДМВР - Пазарджик по обезпечаване на добър обществен ред ще продължат.