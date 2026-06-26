Министерският съвет отряза бюджета за музеите и галериите. Новината съобщи за Plovdiv24.bg председателят на Сдружение "Български музеи" и директор на Природонаучния музей в Пловдив Огнян Тодоров.

За нас това е изключително неприемлив бюджет, защото музеите получават увеличение едва от 4,9% на основния държавен стандарт, което е изключително малко. Допускам, че тези 4,9% са в рамките на 5-те %, които отпуснаха вече през годината. Така че вероятно ние няма да получим никакво увеличение на стандарта, посочи Тодоров.

Той обясни за пореден път, че заплатите в сектора много силно се различават от заплатите в сектор "Образование" и много специалисти от музеите напускат структурите на институциите, в които работят и се насочват към образованието.

Цялата гилдия съвсем скоро ще изпадне в колапс, защото освен, че не можем да си задържим специалистите, с които разполагаме, нямаме възможност да привлечем и млади специалисти или такива, които искат да се развиват в тази област, каза Тодоров.

От друга страна, Сдружение "Български музеи" от много години се опитва да защити 49 общински музея, които до момента са на общинско финансиране, за да могат да минат на държавно финансиране. В предишния проектобюджет на предходният редовен кабинет, сдружението успя да вкара тези 49 музея в системата на държавно финансиране. По този начин всички музеи ще могат да имат еднакъв принцип на финансиране. Тази сума от формата на стандарти и субсидирана численост е била одобрена и предвидена в бюджета.

А сега, в настоящия бюджет, това е отпаднало, което създава огромен риск за тези музеи, които са с изключително лоши условия.

Те също опазват нашата национална идентичност и съхраняват нашите културни ценности, с които се гордеем. Финансирането на сектора в така предвидения бюджет е изключително трагично и създава огромни рискове за цялата система. На фона на това, че нашата страна, както излезе информация от Министерството на туризма, има най-малък ръст на туристи. Какво да гледат тези туристи, когато музеите са в такова състояние, пита Огнян Тодоров.

Сдружението поиска увеличение на основния държавен стандарт с 20%. Не го получават. Поиска тези 49 музея да получат държавна субсидия. Това също не го получават. И искат средства по национална програма или друга финансираща схема, чрез която да бъдат обновени експозиционните пространства в музеите. Защото в много музеи ситуацията е критична спрямо развитието си преди много години. Това също не го получават сега. По този начин остават на кота 0, твърди Огнян Тодоров. Реално музеите и галериите в България - и националните, и регионалните, и общинските получават увеличения с 4,9%, а читалищата получават 12,4%. И тук се създава голям дисбаланс.

От Националното сдружение на музеите настояват да бъдат изпълнени техните искания. Засега нямат нито едно удовлетворено искане.

"Това държавна политика ли е музеите да бъдат доведени до фалит и до закриване или просто неглижиране на проблема? Много се надяваме да не е държавна политика, защото това е един от основните стълбове, които крепят нацията", твърди Тодоров.

По думите му като не се взимат предвид исканията им, тези институции изостават от всички сектори в културата и образованието.

Следващата седмица Огнян Тодоров има среща с министъра на културата. Музеите са една много малка част от огромните пари за култура. Близо 3 хиляди човека работят в общата структура на музеите и галериите. Това е една песъчинка в бюджета в целия културен сектор на държавата. Ако политиката на държавата продължи в същия ритъм, музейните специалисти ще предприемат доста остри действия, заявиха от Сдружение "Български музеи".