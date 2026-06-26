Във връзка с тежката катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха две деветгодишни деца и бащата на едното от тях, с Plovdiv24.bg се свърза наш читател, който е минал през мястото на инцидента около 30 минути след случването му. Човекът е снимал и част от пътното платно.

"Здравейте, изпращам тази снимка с молба да достигне до повече хора. На нея се вижда, че няма никакви следи от спукана или пръсната гума на камиона. Снимката е направена 30 минути след катастрофата", обясни читателят ни.

При катастрофата също така бяха ранени мъж на 46 години и жена на 49 години.

Прокуратурата

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа шофьора Енчо Динев, обвинен за причиняване по непредпазливост на смъртта на трима души при тежката катастрофа на АМ "Тракия“. Жестокият инцидент, отнел живота на един мъж и две непълнолетни момчета, стана на 24 юни в района на ямболското село Зимница.

Разследващите органи работят усилено по всички възможни версии за причините, довели до изключително тежкото пътнотранспортно произшествие. Подробности около досъдебното производство представиха пред медиите наблюдаващият прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол и директорът на ОД на МВР-Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

Първоначални данни от огледа на местопроизшествието

При извършения оглед на мястото на сблъсъка между лекия автомобил и камиона, който е собственост на обвиняемия и в момента на удара е бил без товар, не са установени първоначални технически проблеми или спукана гума. Към момента липсват и данни водачът Енчо Динев да е заспал зад волана. Въпреки че точната скорост на движение все още не е напълно изяснена, първоначалните данни сочат, че тя е била в рамките на законово разрешената.

Назначаване на ключови експертизи и проверки

За пълното изясняване на механизма и причините за трагедията е назначена тройна автотехническа експертиза. Специалистите ще изследват дали гумите на товарния автомобил са били износени, като паралелно с това ще бъде иззета и цялата документация за преминатите технически прегледи на камиона. Специална експертиза ще анализира и състоянието на поставените на магистралата мантинели – дали те отговарят на стандартите, както кога и по какъв начин са били монтирани.

Постоянен арест на обвиняемия

53-годишният шофьор на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала "Тракия" в сряда, остава за постоянно в ареста.

На влизане в съда Енчо Динев заяви, че много съжалява за станалото и че се е опитал да овладее машината.

Моите най-искрени съболезнования на хората. Направих всичко възможно да удържа камиона, каза Динев.

По думите му до инцидента се стигнало вследствие на спукване на гума на машината. Полицията и прокуратурата обаче отхвърлиха подобна версия и подчертаха, че водачът имал и предишни нарушения.