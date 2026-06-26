Община Мездра обяви тридневен траур в памет на двамата младежи - Иван и Йоана, които загинаха при тежка катастрофа. Учениците са блъснати фатално от 19-годишен шофьор с БМВ, движещ се с изключително висока скорост, докато са пътували със скутер. Двамата са отивали да празнуват рождения ден на бабата на момчето, но 25 юни се превърна в черна дата за семействата им.

Въпреки че непълнолетните са се движили по правилата и са носили предпазни каски, силният удар не им е оставил шанс. 17-годишният Иван загива на място, а секунди по-късно издъхва и приятелката му Йоана. От сблъсъка тялото на момичето е изхвърчало на няколко метра и се е ударило в дърво.

В Мездра местните жители са в шок от нелепата смърт на младежите, които описват като съвестни, спокойни и сърдечни деца

Иван Стоичков (17 г.) е от Мездра, ученик в 11. клас в ПГ "Васил Левски“. Живеел е в железничарския град с майка си и по-малкия си брат. По данни на полицията той е бил изряден водач на скутера.

Йоана Митова е от врачанското село Згориград и е била възпитаничка на Спортно училище "Климент Охридски“ във Враца.

Зад волана на мощния автомобил е бил 19-годишният Димитър Тодоров, познат в региона с прякора Митко Дебелия. Той е имал едва 5 месеца шофьорски стаж, но вече е бил известен в Северозапада с афинитета си към високите скорости и адреналина. Автомобилът е бил закупен от родителите му, а младежът често се хвалел пред познати с уменията си зад волана. Според свидетелства Тодоров е навлязъл в завой с изключително висока скорост, предава вестник "Труд".

Тази трагедия отново повдигна въпросителна относно отговорността на родителите, които предоставят мощни автомобили на неопитни и току-що сдобили се с правоспособност водачи - практика, която за пореден път води до отнемането на невинни човешки животи.

Димитър Тодоров е задържан за 24 часа. Предстои Прокуратурата да поиска постоянна мярка "задържане под стража“.

Близките на жертвите искат справедливост

Майката на загиналия Иван Мария Цолова, разказа за драматичните минути, преди да научи най-тежката новина в живота си. Притеснена, че синът ѝ закъснява, тя помолила по-големия му брат да провери местоположението на телефона му.

Когато за втори път го попитах къде се намира, чух сирените. Тогава усетих, че се е случило нещо лошо. Видях и полицейския автомобил. Вече знаех... Отидох веднага разказва през сълзи майката пред bTV

На мястото на катастрофата тя заварила младия шофьор на автомобила, който по думите ѝ бил в шок и с кръв по ръцете. Според нейния разказ той ѝ казал, че е "взел рязко завоя“. Семейството на Иван изразява опасения, че разследването може да не бъде проведено обективно, тъй като твърди, че до момента никой от компетентните институции не се е свързал официално с тях.

Близките описват Иван като изключително отговорно момче. Дядо му Васил Цолов разказва, че мотопедът е бил закупен през август миналата година, а внукът му започнал да го управлява едва след като получил необходимата правоспособност.

Директорът на Професионалната гимназия "Васил Левски“ в Мездра Мирослав Павлов също подчерта, че Иван е спазвал правилата за движение. По думите му трагедията е отнела живота на две деца и е оставила дълбока следа в цялата общност.

"На един прав участък едно дете отне живота на други две деца. Социалните мрежи почерняха. Иван беше дете, което извървя труден, но успешен път“, заяви директорът.