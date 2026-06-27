Тежък инцидент предизвика тревога на автомагистрала "Марица", след като ТИР скъса предпазните мантинели и се обърна в канавка. По кадри от мястото се вижда пострадал автомобил, но за щастие не личи да има сериозно пострадали пътници от него, информира Plovdiv24.bg.

Какво показват кадрите

Камионът преминава през разделителните мантинели, удря друг автомобил и се обърща в канавка, сценарий, който при други обстоятелства можеше да завърши фатално. От разпространените кадри е видно, че има засегнат лек автомобил, но към момента няма данни за тежко пострадали хора. Подробности около причините за инцидента и точното състояние на участниците предстои да бъдат потвърдени от компетентните органи.

Пореден инцидент от един и същи тип

Случаят идва само дни след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха трима души, сред които две деветгодишни деца. Тогава камион също премина през мантинелите и се удари в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас. Загиналите деца бяха възпитаници на детско-юношеската школа на футболния клуб "Славия", а водещата версия на разследването засега е износване на гумите на тежкотоварния автомобил.

Повтарящият се сценарий — тир, който губи управление, пробива разделителната ивица и навлиза в насрещното движение — отново поставя на дневен ред въпроса за безопасността по българските магистрали и за състоянието на предпазните съоръжения. Темата за пътния травматизъм и контрола над тежкотоварния трафик остава сред най-болезнените в страната.