"Вчера изпратиха едно 19-годишно момче - съученик на сина ми. Днес мълчим. Утре ще е "още една жертва на пътя“. Още една цифра. Още един ред в новините. Но зад тази "цифра“ има разбити животи. Майка, която няма да прегърне детето си повече. Баща, който ще носи тази болка до края.

Приятели, които ще се питат "защо точно той“. И празно място, което никой никога няма да запълни. Само една секунда.

Една грешка. Една скорост повече. И няма връщане назад. Не сте безсмъртни. Не сте изключение. Пътят не прощава на никого. Намалете. Сложете колана. Спрете да рискувате живота си за нищо. Защото някой ви чака у дома. И няма болка по-голяма от това да не се прибереш никога. Почивай в мир, Кристиян. Само на 19".

Това написа Невена Христова за загиналия Кристиян, който издъхна след сблъсък в бетонна ограда до Карлово, в лек автомобил, шофиран от негов приятел. Водачът е в тежко състояние, а днес ПГ "Ген. Владимир Заимов" отмени тържествената церемония по връчване на дипломите, тъй като Кристиян и приятелят му са възпитаници на същото училище.