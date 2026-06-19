30 овце бяха спасени при пожар в асеновградското село Боянци. Огънят е избухнал в обор, над който са били разположени помещения, обитавани от хората, отглеждащи овцете.

Пламъците са унищожили напълно 300 квадратни метра от покрива на постройката, както и прилежащия сеновал, в който са били съхранявани около 500 бали сено.

Гасителните действия на 7-те екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив продължиха повече от 5 часа. Няма пострадали хора. Щетите са единствено материални, съобщиха от пресцентъра на пожарната в Пловдив.