За по-малко от денонощие служителите на реда в Асеновград задържаха извършители на грабеж, съобщават от ОД МВР Пловдив. Незабавните оперативни и издирвателни действия били предприети по сигнал от телeфон 112, получен в последните минути на съботния ден.

Според предварителната информация жена била нападната на улицата от трима непознати, които насила й отнели парична сума.

В неделя криминалистите влезли по следите на местни жители на 20, 25 и 30 години – всички с регистрации в полицията, а единият и осъждан. От тримата задържани са иззети мобилни телефони и част от взетите пари. Документирането на досъдебното производство продължава.