Иван Терзийски, треньорът на двете 9-годишни деца, загинали при тежката катастрофа на АМ "Тракия", е изписан от болницата за домашно лечение. 49-годишната му съпруга остава в критично състояние с опасност за живота, след като бе транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.

Plovdiv24.bg припомня, че инцидентът край село Зимница отне живота на две момчета от академията на "Славия" и бащата на едно от тях. 53-годишният шофьор на товарния автомобил, който причини катастрофата, остава за постоянно в ареста. На влизане в съда Енчо Динев заяви, че много съжалява за станалото и че се е опитал да овладее машината.