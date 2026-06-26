Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, съобщи bTV. По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новостроящата се сграда към водопреносната мрежа.

Условието преди заявлението

Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, докато не предаде поисканата сума. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

Задържане непосредствено след предаването на парите

Около 15:00 часа, веднага след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота. В момента продължават претърсвания и обиски в офиси на дружеството, както и на адреси, свързани със задържаните, по информация на bTV. Разследването продължава.