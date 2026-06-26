Бившата полицайка Симона Радева е била задържана днес и в събота ще бъде конвоирана до затвора в Сливен за изтърпяване на ефективното си наказание. Тя влиза зад решетките за срок от 3 години и 6 месеца, след като окончателната ѝ присъда беше постановена преди седмица.

Детайли около наказанието

Софийският градски съд определи Радева да излежи присъдата си при първоначален общ режим. Магистратите приеха за напълно доказано, че бившата служителка на МВР е действала с пряк умисъл при извършване на престъплението, информира bTV.

Мотиви за присъдата

Обвинението срещу нея бе за лично укривателство заради действията ѝ след фаталната катастрофа на столичния булевард "Черни връх":