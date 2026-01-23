ИЗПРАТИ НОВИНА
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
Автор: ИА Фокус 23:00 / 23.01.2026
©
Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда за жестоката катастрофа на бул. "Черни връх“ с две жертви, осъди затвора за това, че е бил държан в карцер месеци наред, което му причинило душевни терзания. Решението е на Административен съд-София град, но то не е окончателно и може да се атакува пред Върховния административен съд. 

На ищеца му били направени две експертизи. Съдът кредитира повторната комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Според вещите лица при Семерджиев "е налице повишена възбуда, тревожност, потиснатост“. Освен експертизите по делото са разпитани и свидетели. Един от тях е бил в ареста по едно и също време със Семерджиев. Той обяснява, че след като лежал в карцера, бившият футболист станал "плах“. Съдът кредитирал и показанията на жена, която добила впечатления от поведението му по време на "адвокатско свиждане“.

"Съдът съобрази, че съгласно повторната експертиза и свидетелските показания ищецът е претърпял негативни преживявания, но те не са с изключително висок интензитет, който да е довел до съществено влошаване на здравето на ищеца и необходимост от провеждане на лечение“. Така административните съдии приемат за доказано състоянието на Семерджиев, но не уважават иска му в пълен размер и вместо 200 000 лева осъждат Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ да заплати общо 1400 лева обезщетение.

Семерджиев бе осъден окончателно от ВКС миналата година на 20 години затвор. През лятото на 2022 г. той сгази две млади жени на бул. "Черни връх“ в столицата, минавайки с бясна скорост на червено. След ПТП-то бившият футболист избяга и се укри. За капак се оказа, че шофьорската му книжка е фалшива, пише "Телеграф".

Впоследствие се оказа, че той се е укрил с помощта на полицайката Симона Радева, която му занесла стълба, за да се покатери до жилището си, тъй като ключовете му останали в смачкания джип.


04.12.2025 Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на трагедията
20.11.2025 5 години затвор за Симона Радева
20.11.2025 Делото срещу Симона Радева е на финалната права
20.11.2025 Започват пледоариите по делото срещу бившия полицай Симона Радева
21.08.2025 Нов скандален случай с Георги Семерджиев, този път в затвора
02.06.2025 ВКС: Георги Семерджиев вече изтърпява своята присъда от 20 години затвор
Още новини от Национални новини:
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат
21:20 / 23.01.2026
200-евровата банкнота се оказа доста проблемна
20:44 / 23.01.2026
Касите на БНБ продължават да работят в събота
20:19 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
19:06 / 23.01.2026
Ето какво си казаха Радев и Йотова пред президентството
17:16 / 23.01.2026
Румен Радев беше изпратен с аплодисменти: За мен беше чест!
16:26 / 23.01.2026

