ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
На ищеца му били направени две експертизи. Съдът кредитира повторната комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Според вещите лица при Семерджиев "е налице повишена възбуда, тревожност, потиснатост“. Освен експертизите по делото са разпитани и свидетели. Един от тях е бил в ареста по едно и също време със Семерджиев. Той обяснява, че след като лежал в карцера, бившият футболист станал "плах“. Съдът кредитирал и показанията на жена, която добила впечатления от поведението му по време на "адвокатско свиждане“.
"Съдът съобрази, че съгласно повторната експертиза и свидетелските показания ищецът е претърпял негативни преживявания, но те не са с изключително висок интензитет, който да е довел до съществено влошаване на здравето на ищеца и необходимост от провеждане на лечение“. Така административните съдии приемат за доказано състоянието на Семерджиев, но не уважават иска му в пълен размер и вместо 200 000 лева осъждат Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ да заплати общо 1400 лева обезщетение.
Семерджиев бе осъден окончателно от ВКС миналата година на 20 години затвор. През лятото на 2022 г. той сгази две млади жени на бул. "Черни връх“ в столицата, минавайки с бясна скорост на червено. След ПТП-то бившият футболист избяга и се укри. За капак се оказа, че шофьорската му книжка е фалшива, пише "Телеграф".
Впоследствие се оказа, че той се е укрил с помощта на полицайката Симона Радева, която му занесла стълба, за да се покатери до жилището си, тъй като ключовете му останали в смачкания джип.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 270
|предишна страница [ 1/45 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат
21:20 / 23.01.2026
200-евровата банкота се оказа доста проблемна
20:44 / 23.01.2026
Касите на БНБ продължават да работят в събота
20:19 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
19:06 / 23.01.2026
Ето какво си казаха Радев и Йотова пред президентството
17:16 / 23.01.2026
Румен Радев беше изпратен с аплодисменти: За мен беше чест!
16:26 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS