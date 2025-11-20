ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Делото срещу Симона Радева е на финалната права
Автор: ИА Фокус 21:01Коментари (0)195
©
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права. Очаква се тази вечер Софийският районен съд да се произнесе с присъда на първа инстанция. Симона Радева е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Симона Радева влезна в съдебната зала с шапка и качулка, отказвайки всякакъв коментар.

Днес за първи път тя даде обяснения пред съда, но нейният разказ премина при закрити врата, по искане на защитата. Съдът прецени, че има опасност да бъде споделена чувствителна информация от личния живот на подсъдимата, пише БНТ. 

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил катастрофата, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Според прокуратурата фактите по делото показват умисъл и хладнокръвно поведение. Оттам поискаха две години затвор с четири години изпитателен срок.

Защитата на Симона Радева заяви, че е абсурдно да се твърди, че тя е оказала полицейски чадър при казуса "Семерджиев ". Малко след инцидента тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.


Още по темата: общо новини по темата: 268
20.11.2025 »
20.11.2025 »
21.08.2025 »
02.06.2025 »
25.05.2025 »
22.05.2025 »
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
5 години затвор за Симона Радева
21:07 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат
21:10 / 20.11.2025
С 4 дни отпуск, може да почивате 14 по празниците
16:42 / 20.11.2025
София пак привилегирована, Пловдив чака на опашката
15:59 / 20.11.2025
Пенсионери ще получат 120 лева надбавки за Коледа
16:01 / 20.11.2025
Важно за всички, които ще работят на 31 декември и 2 януари
14:56 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: