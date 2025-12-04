Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на трагедията

© Бившата полицайка от Първо РПУ в София Симона Радева, която преди дни беше осъдена на 5 г. затвор от Софийския районен съд заради укривателство на пътния джигит Георги Семерджиев, убил дрогиран и пиян с мощния си джип две млади момичета в брутална катастрофа на столичния бул. "Черни връх“, е била бременна от татуирания бивш футболист.



Тя обаче е направила спонтанен аборт няколко седмици след жестоката трагедия през лятото на 2022 г., пише "Уикенд“, позовавайки се на запознати с интимната връзка между Семерджиев и униформената му ятачка.



На приключилото на първа съдебна инстанция дело срещу Симона Радева бившата полицайка изненадващо беше осъдена на 5 г. лишаване от свобода от съдия Велизар Костадинов, който засекрети последното заседание, за да не бъдат разкрити данни и информация от личния й живот.



След произнесената осъдителна присъда стана ясно, че от прокуратурата не искат Симона да лежи в затвора, а обвинителят от държавното обвинение Иво Боев смята, че ятачката на Семерджиев заслужава 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. Заради това изникнаха съмнения, че на втора съдебна инстанция магистратите могат да се съобразят с искането на прокуратурата и да постановят условна присъда за Симона Радева.



По време на последното съдебно заседание лъсна и друг старателно прикриван досега факт – Георги Семерджиев е живял на семейни начала с полицайката Симона, а тя е ръководила неофициално автомивката на татуирания джигит, в която полицаи редовно си миели колите, без да плащат.



Симона беше гадже на Георги Семерджиев и живееше заедно с него в апартамента в квартал "Лозенец“, в който той се скри, след като уби с джипа си две момичета.



Нещо повече – Симона беше бременна от Семерджиев, но няколко седмици след неговия арест и след разкритията, че му е помогнала да избяга и се е опитала са потили вината му, тя направи спонтанен аборт вследствие на стреса, на който беше подложена, разкрива бивш служител на автомивката на Семерджиев.







Според думите му, Симона шофирала джип "Лексус“ на стойност 130 000 лева, предоставен й от Семерджиев, като лъскавото возило даже било паркирано тържествено пред входа на Първо РПУ. Ден след жестоката катастрофа, причинена от бившия футболист, джипът бил оставен в автомивката на арестувания джигит.