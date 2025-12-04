ИЗПРАТИ НОВИНА
Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на трагедията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:32
©
Бившата полицайка от Първо РПУ в София Симона Радева, която преди дни беше осъдена на 5 г. затвор от Софийския районен съд заради укривателство на пътния джигит Георги Семерджиев, убил дрогиран и пиян с мощния си джип две млади момичета в брутална катастрофа на столичния бул. "Черни връх“, е била бременна от татуирания бивш футболист. 

Тя обаче е направила спонтанен аборт няколко седмици след жестоката трагедия през лятото на 2022 г., пише "Уикенд“, позовавайки се на запознати с интимната връзка между Семерджиев и униформената му ятачка.

На приключилото на първа съдебна инстанция дело срещу Симона Радева бившата полицайка изненадващо беше осъдена на 5 г. лишаване от свобода от съдия Велизар Костадинов, който засекрети последното заседание, за да не бъдат разкрити данни и информация от личния й живот.

След произнесената осъдителна присъда стана ясно, че от прокуратурата не искат Симона да лежи в затвора, а обвинителят от държавното обвинение Иво Боев смята, че ятачката на Семерджиев заслужава 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. Заради това изникнаха съмнения, че на втора съдебна инстанция магистратите могат да се съобразят с искането на прокуратурата и да постановят условна присъда за Симона Радева.

По време на последното съдебно заседание лъсна и друг старателно прикриван досега факт – Георги Семерджиев е живял на семейни начала с полицайката Симона, а тя е ръководила неофициално автомивката на татуирания джигит, в която полицаи редовно си миели колите, без да плащат.

Симона беше гадже на Георги Семерджиев и живееше заедно с него в апартамента в квартал "Лозенец“, в който той се скри, след като уби с джипа си две момичета.

Нещо повече – Симона беше бременна от Семерджиев, но няколко седмици след неговия арест и след разкритията, че му е помогнала да избяга и се е опитала са потили вината му, тя направи спонтанен аборт вследствие на стреса, на който беше подложена, разкрива бивш служител на автомивката на Семерджиев.

 

Според думите му, Симона шофирала джип "Лексус“ на стойност 130 000 лева, предоставен й от Семерджиев, като лъскавото возило даже било паркирано тържествено пред входа на Първо РПУ. Ден след жестоката катастрофа, причинена от бившия футболист, джипът бил оставен в автомивката на арестувания джигит.


20.11.2025 5 години затвор за Симона Радева
20.11.2025 Делото срещу Симона Радева е на финалната права
20.11.2025 Започват пледоариите по делото срещу бившия полицай Симона Радева
21.08.2025 Нов скандален случай с Георги Семерджиев, този път в затвора
02.06.2025 ВКС: Георги Семерджиев вече изтърпява своята присъда от 20 години затвор
25.05.2025 Слави Ангелов: Присъдата на Семерджиев е неадекватна, трябваше да получи доживотен затвор
Още новини от Национални новини:
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес с...
21:22 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:06 / 04.12.2025
Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...
20:50 / 04.12.2025
Съюзът на артистите иска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йордан...
20:19 / 04.12.2025
Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?
19:38 / 04.12.2025
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:50 / 04.12.2025

"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
Протести срещу Бюджет 2026
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
