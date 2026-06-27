Николай Попов, баща на трагично загиналата при катастрофа до Плевен Сияна, разпространи кадри от тол системата, показващи шофьора, причинил тежката катастрофа с три жертви на АМ "Тракия“. Снимките опровергават официалната версия за техническа неизправност и разкриват грубо нарушение на правилата за движение от страна на водача на тежката машина, информира Plovdiv24.bg.

Разпространените кадри ясно показват поведението на водача на камиона непосредствено преди сблъсъка. Припомняме, че трагичният инцидент стана малко преди 13:00 часа на 24 юни край ямболското село Зимница, където тир помете лек автомобил, движещ се в посока Бургас. Загиналите деца на 9 години са били възпитаници на детско-юношеската школа на футболния клуб "Славия“. Заедно с тях загина и бащата на едното, а техният треньор и съпругата му са в тежко състояние в болницата в Ямбол. Същият ден бе белязан от още една черна хроника – две жени загубиха живота си при друга катастрофа, възникнала около 10:35 часа на пътя Айтос-Карнобат между селата Чукарка и Кликач.

Николай Попов подчертава, че винаги говори с факти и предоставя единствено проверена информация. По думите му шофьорът е заснет от камерите на тол системата с мобилен телефон в едната ръка и с чаша в другата, което категорично изключва тиражираната версия за неизправност.

Попов е категоричен, че официалната история със спуканата гума е чиста лъжа, а конкретните кадри се укриват умишлено, за да не се види тоталната безпомощност на държавните власти в борбата с пътния травматизъм. Според него за институциите е по-угодно вината да бъде прехвърлена върху външни фактори като състоянието на гумата, мантинелата или самия път. Той допълва, че в сектора липсва реален контрол и открито заявява съществуването на организирана транспортна мафия, която по думите му спонсорира всяка власт у нас.

В поста си във фейсбук Николай Попов изразява дълбоко огорчение от поведението на премиера Румен Радев. Почерненият баща споделя, че вече повече от месец очаква лична среща с Радев по темата за войната по пътищата – среща, която му е била лично обещана от министър-председателя. Той допълва, че разполага с много информация, която иска да сподели в личен разговор, и не крие разочарованието си от факта, че въпреки симпатиите му към Радев, такава среща до момента изобщо не е реализирана.