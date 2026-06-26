Летният сезон и времето за отпуски винаги носят дългоочаквано вълнение, но за да бъде почивката ни наистина спокойна, е добре да познаваме здравните си права у нас и в чужбина. Националната здравноосигурителна каса дава пълна яснота по въпроса, като най-важното условие за страната е просто да сме с непрекъснати здравноосигурителни права. При пътуване в България не се изискват специални документи, освен синята здравна книжка, която е необходима единствено ако се наложи да посетим зъболекар.

Ако по време на ваканцията у нас здравословното ни състояние се влоши, можем да потърсим помощ от абсолютно всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК. Когато се обръщаме към лекар в друго населено място по повод на остро състояние, прегледът е безплатен, като дължим единствено стандартната потребителска такса. Този лекар разполага с пълните права да ни назначи лечение, да ни издаде направление за специалист или за хоспитализация, както и да ни предпише необходимите медикаменти чрез хартиена или електронна рецепта. В случаите, когато планираме по-дълъг престой между един и пет месеца далеч от дома, имаме възможност да направим временна смяна на личния си лекар.

Това става изцяло по електронен път, напълно безплатно и без да е необходимо да уведомяваме постоянния си доктор, а след изтичане на избрания период завръщането към него се случва автоматично.

Когато обаче стягаме куфарите за чужбина и по-конкретно за страните от Европейския съюз, Швейцария и Великобритания, е задължително да носим със себе си валидна Европейска здравноосигурителна карта. Тя ни осигурява достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения, които работят с местния здравноосигурителен фонд, като обхватът на лечението се определя от лекуващия лекар на място.

Стандартната пластика се издава в рамките на петнадесет дни, като нейната валидност варира от една година за пълнолетни граждани, до пет години за непълнолетни и десет години за пенсионери. Ако обаче ни се наложи да заминем неочаквано и нямаме време да чакаме изработката на картата, можем да извадим хартиено удостоверение за временно заместване, което е валидно за срок до два месеца и върши абсолютно същата работа в спешни ситуации.