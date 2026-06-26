Печатните вестници в България продължават да губят територия под натиска на дигитализацията, докато книгоиздаването и пазарът на списания бележат лек ръст. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за издателската дейност в страната през 2025 г.

Най-сериозната тенденция в доклада на НСИ е продължаващият спад при традиционните периодични издания. Само за една година броят на вестниците в България е намалял с 11 заглавия спрямо 2024 г., достигайки общо 167 издания с годишен тираж от 88,5 млн. екземпляра.

Променя се и периодичността на печатните медии, като всекидневният формат става все по-рядък. Останали са едва 19 заглавия в цялата страна. Най-голям дял държат вестниците, които излизат веднъж седмично - 76 броя.

На този фон списанията и бюлетините изненадващо отчитат обратната тенденция. През 2025 г. са издадени 477 списания (ръст от цели 9,9% спрямо 2024 г.) и 48 бюлетина (увеличение с 2,1%). Любопитен факт е, че изданията с най-висок тираж у нас са на английски език (над 74 млн. екземпляра), следвани от тези на румънски.

За разлика от вестниците, секторът на книгите показва стабилност и лек растеж. Общият брой на издадените книги и брошури е достигнал 10 267 издания, което е увеличение със 124 заглавия (1,2%) спрямо предходната година.

За 2025 г. са издадени са общо 8939 книги (4,4 млн. екземпляра) и 1328 брошури (над 874 хил. екземпляра). От тях 7889 са напълно нови заглавия, а 1050 – преиздания.

Художествената литература за възрастни продължава да бъде лидер на пазара.

Художествената литература за възрастни заема водещата категория на пазара с 2743 заглавия, което представлява 26,7% от общия обем, а тиражът надхвърля 1,1 милиона екземпляра.

Научната литература е на второто място много близо до лидера с 2663 заглавия и дял от 25,9%.

Популярната литература се нарежда се на трета позиция с 2066 заглавия, заемайки 20,1% от пазара.

Учебната литература запазва значително присъствие с 1325 заглавия, но води по масовост с впечатляващ тираж от над 1,75 милиона екземпляра.

Книгите за деца и юноши достигат 1160 заглавия с общ тираж над 913 хиляди бройки, като близо две трети от тях са детска художествена литература.