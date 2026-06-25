С пенсия от 170 евро, болна дъщеря и двама внуци, известна филмова и театрална актриса едва свързва двата края! Евгения Баракова, която е участвала в над 20 български филма, има нужда от подкрепа, тъй като е в изключително тежко положение.

"Въпреки огромния си принос за театъра и киното днес Евгения има нужда от подкрепа. Тя се грижи изцяло за семейството си. Има дъщеря и двама внуци. Дъщеря й развива заболяване, което не й позволява да работи, и със социалната си пенсия Евгения полага грижи за всички в момента.

Срещнахме се с нея в дома й и на място видяхме, че положението й е наистина тежко. Признава, че е отчаяна. Нашият екип усети, че се чувства забравена, особено след като в миналото е била разпознаваема личност", разказаха от благотворителната организация "Подай Ръка / Дари по-добро бъдеще", чиито добротворци започват кампанията в подкрепа на Баракова.