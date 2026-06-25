Българските потребители продължават да плащат високи цени за хранителни продукти, които често не отговарят на стандартите за качество. Около тази теза се обедини председателят на сдружението "За достъпна и качествена храна“ Андрей Велчев в ефира на предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио "Фокус“. Той призова за радикални реформи в контрола над хранителния сектор и по-сериозна държавна намеса.

Според Велчев проблемите на пазара далеч не се изчерпват със скандалите около качеството на маслото, за които организацията му сигнализира многократно. Скрити рискове дебнат потребителите при биопродуктите, където често липсва гаранция дали високата цена отговаря на реален екологичен произход. Атрактивните опаковки също се оказват маркетингови трикове, които маскират посредствено качество. Сериозни несъответствия между обявените съставки и реалното съдържание се наблюдават и при различните бързи храни.

"Много често там има съставки, които не биват упоменати“, коментира Велчев, визирайки липсата на прозрачност при етикетирането.

Като основна пречка пред ефективния контрол беше посочена липсата на координация между различните държавни органи, отговарящи за безопасността на храните и защитата на потребителите. От сдружението настояват за две ключови стъпки. Първата е създаването на междуведомствен орган, като се обидини усилията около Министерския съвет, който да поеме координацията и да обедини действията на разпокъсаните контролни структури. Втората стъпка изисква спешни промени в Закона за храните с цел въвеждане на по-строги правила и ясни санкции.

Велчев беше категоричен, че трябва да се прави разлика между неволна грешка и системно нарушение. Предложението на организацията е създаването на публичен регистър на нелоялните практики.

"Когато един производител сгреши веднъж, това може да се случи на всеки. Но има производители, които са санкционирани по три, четири или пет пъти в рамките на година и половина - две години. Това трябва да има последствия“, подчерта той.

Големите вериги срещу родното производство

Председателят на "За достъпна и качествена храна“ изрази критики и към действията на големите търговски вериги. Според него част от обещаните мерки за намаляването на цените, включително инициативи като "Кошница с грижа“, не са довели до осезаема промяна. Хората всеки ден са в магазините и все още не могат да усетят реално тези послания.

За да се противодейства на неоправдано високите цени за крайния потребител и доминацията на вносни стоки с ниско качество, държавата трябва да поеме много по-силна роля като регулатор. Необходимо е да се окаже сериозна подкрепа на малките и средните предприятия. Ключова стъпка в тази посока е активното развитие на фермерски пазари и създаването на по-добри условия, така че местните производители да могат по-лесно и директно да достигат до потребителите.

В заключение Андрей Велчев напомни, че България разполага с качествени местни продукти, но трябва да се създадат реални възможности за тяхната реализация. Без ефективен контрол и ясни правила, рискът от спекула и нелоялни практики в хранителния сектор ще продължи да бъде ежедневие за потребителите.