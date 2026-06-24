През най-горещите месеци от годината интензивната работа на голяма част от домакинските уреди оказва директно влияние върху крайната стойност на сметките за електроенергия. Според направените експертни оценки основните консуматори на ток в домакинствата през лятото са климатиците, хладилниците и фризерите, следвани от електрическите печки, фурните и бойлерите.

Климатиците като основен консуматор през жегите

Разходът на енергия при климатичните системи се определя основно от мощността на конкретното устройство, кубатурата на охлажданата площ и общия режим на експлоатация. Продължителната работа на уреда в денонощен режим или задаването на прекалено ниски градуси могат драстично да повишат потреблението. За постигане на баланс между комфортна среда и икономичност специалистите съветват термостатът да се поддържа на нива около 24-26 градуса по Целзий. Допълнителен положителен ефект за по-ниска консумация и по-дълъг живот на техниката оказват регулярното почистване на филтрите и навременното сервизно обслужване.

Постоянното натоварване при хладилната техника

За разлика от сезонните уреди, хладилникът функционира непрекъснато през годината, но през летния период компресорът му се активира по-често и работи по-дълго, за да компенсира външните температури. Натоварването на хладилниците и фризерите се засилва при често отваряне на вратите или при прибиране на незатоплени ястия. За намаляване на разхода се препоръчва храната да се охлажда предварително на стайна температура, уредите да не се позиционират в близост до източници на топлина или под директно слънце, а по-старите модели фризери да се размразяват редовно, като се следи и за изправността на гумените уплътнения.

Скритите разходи при готвене и подгряване на вода

Електрическите печки и фурни носят двойна тежест за семейния бюджет, тъй като освен директната консумация на ток, те отделят топлина и затоплят допълнително помещенията, което принуждава климатика да работи по-интензивно. Поради тази причина през лятото много граждани преминават към по-леки менюта, използват микровълнови фурни или готвят на открито, пише Kurir.rs. Значително влияние върху сметките оказват и бойлерите, особено ако стоят постоянно включени. Тъй като през лятото водата във водопроводната мрежа е по-топла, за подгряването ѝ е нужна по-малко енергия, което позволява термостатът да се настрои на оптимална, по-ниска температура за по-рационално потребление.