10-годишно момиче от Украйна е загинал при трагичен инцидент в басейн в курортния град Ахелой, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Момичето е било в България на летен лагер.

Сигналът за инцидента е подаден около 16:30 часа. Към мястото незабавно са насочени екипи на Спешна помощ. Въпреки бързата реакция на медиците и продължителните реанимационни действия, животът на детето не е могъл да бъде спасен.

Според първоначалните свидетелства на други деца, които по същото време са били във водата, те са играели на задържане на дъха – игра, при която се състезават кой ще издържи най-дълго под вода.

По информация на полицията, по време на инцидента на басейна е имало назначен спасител. Към момента се изяснява къде е бил той и защо не е успеел да предотврати фаталния изход.

Служители на полицията извършват детайлен оглед на мястото и разпитват свидетели, за да установят точните обстоятелства и хронологията на случилото се.

По случая вече е образувано досъдебно производство.

Тялото на починалото момиче ще бъде транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която да установи точната причина за смъртта. Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.