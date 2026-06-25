Имотният пазар в България навлиза в по-спокойна фаза, което е добра новина, тъй като миналогодишните темпове на растеж не бяха здравословни за сектора. Това коментира в интервю дългогодишният експерт и мениджър в сферата на недвижимите имоти Георги Павлов.

По думите му в момента търсенето на пазара е станало по-внимателно и балансирано. "То вече не е обвързано с приемането на еврото и създаването на страхова психоза сред гражданите. Сега купуват основно хора, които реално имат нужда от жилище“, посочи той, като допълни, че банките остават изключително активни, а лихвите по кредитите продължават да спадат.

В коментар за идеята всяко второ и следващо жилище да се облага с по-висок налог, експертът напомни, че и в момента законът предвижда 50% отстъпка от данък сгради за основно жилище. Големият проблем според него обаче е, че самите данъчни оценки на имотите са "замразени“ от 2009 г. насам.

"Данъкът в момента е нищожен. Ако идеята беше представена правилно, щеше да звучи логично, защото тук не става въпрос за реално вдигане на налозите, а за възстановяване на нивата им спрямо икономическата реалност отпреди 17 години“, обясни Павлов.

Той призова правителството и парламентът да действат в синхрон и да вземат решение за преизчисляване на данъчните оценки по формулата, действала към 1 януари 2009 г.

Георги Павлов обърна сериозно внимание и на проблема с необитаемите имоти, които по думите му трябва да бъдат облагани с най-високи данъци.

От гледна точка на държавата празният имот е най-вредният. Това е затворен капитал, който не работи по никакъв начин за икономиката категоричен е пред БНР експертът Георги Павлов

Според Павлов това е излишно инвестиране на средства и тези имоти трябва да бъдат стимулирани да излязат на пазара – било за продажба, било под наем. Той заключи, че по-високите и справедливи данъци са пътят към подобряване на градската среда: "Ако искаме тротоари, нормални улици, паркове и осветление, трябва си платим за това.“