България се нарежда като най-достъпната дестинация за полските туристи през 2026 г. поради най-високата покупателна способност на чуждестранната валута на нейна територия. Данните бяха оповестени в подробен анализ на авторитетното икономическо издание Puls Biznesu.

То отбелязва сериозна промяна при една от най-популярните дестинации. Докато през 2025 г. в Турция полският турист е можел да купи за 100 евро приблизително толкова, колкото за 118 евро в собствената си родина, то през 2026 г. тази разлика почти напълно е изчезнала. Към днешна дата срещу 100 евро в Турция може да се придобие толкова, колкото за 102 евро в Полша.

На този фон пазарните показатели у нас изглеждат най-привлекателни за чужденците. Според официалните данни на вестника в България със 100 евро може да се купи средно толкова, колкото в Полша за 139 евро, въпреки че преди година този индекс е бил още по-висок – 146 евро.

В съседна Румъния този показател също отчита понижение, като е спаднал от 120 евро на 116 евро. В същото време Puls Biznesu обръща специално внимание на факта, че в Черна гора вече е осезаемо по-скъпо, отколкото в Полша. На черногорския пазар е необходимо да се похарчат 100 евро, за да се купят стоки и услуги, които в Полша струват 89 евро.

Проучването обхваща и дестинациите в Южна Европа, където се наблюдава сходна тенденция. Изчисленията показват, че за 100 евро в Португалия и Испания може да се купи толкова, колкото приблизително за съответно 110 и 105 евро в Полша.