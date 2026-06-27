Банка ДСК планира техническа профилактика на системите си в нощта срещу понеделник, 29 юни, съобщиха от банката. Дейностите по обновяването ще се извършват между 04:00 и 06:00 часа, научи Plovdiv24.bg.

В рамките на този двучасов прозорец клиентите могат да очакват временни затруднения с достъпа до дигиталните платформи на банката – ДСК Директ, ДСК Смарт, ДСК Бизнес, както и услугата ТРР. Не се изключват и проблеми при операции с карти, включително тегления от банкомати и плащания през ПОС терминали в магазини.

От ДСК поясняват, че евентуалните затруднения ще бъдат краткотрайни и са пряка последица от техническата актуализация. Очаква се всички услуги да възстановят нормалната си работа веднага след приключването на процедурата.

От банката отправят извинение към клиентите за възможното неудобство и изказват благодарност за тяхното разбиране по време на обновлението.