Огромно задръстване от автомобили блокира движението в посока Гърция в района на ГКПП "Маказа“, превръщайки преминаването на границата в истинско изпитание за пътуващите. Сигналът за километричната тапа бе разпространен от моторист, който публикува видеоклип от своите рисковани маневри в социалната мрежа Фейсбук, информира Plovdiv24.bg.

На заснетото видео ясно се вижда, че колоната от изчакващи автомобили е огромна, а колите буквално едва пъплят по планинския път към граничния контролно-пропускателен пункт. Задръстването блокира нормалния трафик, като принуждава шофьорите да престояват с часове по пътя към гръцките курорти.

За да спести време и да избегне чакането на дългата опашка, мотористът предприема серия от изключително опасни и незаконни маневри. В стремежа си да изпревари бавно движещите се автомобили, той извършва редица нарушения на Закона за движение по пътищата, като пресича двойна непрекъсната линия и кара продължително време в насрещното платно с 80 км/ч.

Кадрите показват как водачът на мотора продължава рискованото си придвижване между превозните средства, минавайки в непосредствена близост до временната организация с конуси на пътя. Подобни прояви по натоварените трасета не само застрашават живота на пътуващите, но и допълнително нажежават напрежението сред стотиците изчакващи на ГКПП "Маказа“.

Видеото предизвика остри коментари от страна на потребителите, които масово осъдиха поведението на моториста. Мнозина изразиха възмущение от факта, че моторът също е пътно превозно средство, но водачът му пренебрегва правилата.

"После реват мотористите, че не ги пазят. Те закона не спазват“, коментира потребител. На същото мнение е и жена, която допълва: "Айде, аман от тарикати, защо масово мотористите не спазват законите за движение по пътищата?!? После оревават орталъка, защо не ги пазим!“. Трети е още по-категоричен, заявявайки: "Този е за затвора!“, а наблюдателна жена обръща внимание на конкретните параметри на нарушението: "В насрещното на двойна непрекъсната линия с 80 км/ч при очевиден трафик… после "пази моториста“. Димо Иванов пък лаконично определя чакащите и нарушителите като "айлякчии“.

В коментарите под видеото се заформи и сериозна дискусия относно точната локация на тапата и причините за нейното образуване. На въпрос на читателка дали дезинфекцията е причина за забавянето, мъж й отговаря, че това е малко вероятно, тъй като кадрите са заснети след преминаването на границата. Според него задръстването е по-вероятно да е причинено от светофара, като той иронично допълва: "Не ми казвай, че е така чак до светофара в Комотини“.

Потребители изразяват съчувствие към хората, блокирани в колите. "Ако всички са само за 1 ден, завиждам им за търпението в тази жега“, пише член на групата Междувременно се изказват и мнения, че въпреки трудностите, потокът от туристи няма да секне. "Явно гърците искат да прогонят българите, но няма как, защото условията в България за почивка са по-зле от там, така че опашка ще има и пак ще има пътуващи към Гърция“, обобщава потребител с псевдоним Червения Червения.