В края на юни сметките на туристическия бранш отчитат тревожна тенденция с около 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение със същия месец на миналата година. В един от най-големите ни морски курорти – Златни пясъци, по-голямата част от хотелите остават наполовина празни, въпреки сериозните ценови отстъпки, които се предлагат за привличане на гости.

Притесненията на таксиметровия бранш

Липсата на гости се усеща силно още от таксиметровите шофьори в комплекса. Деян Проданов споделя, че ситуацията в момента е критична и наподобява тази по време на пандемията, тъй като няма никакви туристи, а липсата на работа ги лишава от възможността да изхранват семействата си и да покриват своите наеми. Неговият колега Живко Караджов, за когото това е 45-о лято на работа в Златни пясъци, е категоричен, че в своята дългогодишна практика никога досега не е ставал свидетел на толкова слаб месец юни.

Тревожните отчети на хотелиерите

Най-голямо е безпокойството сред самите хотелиери в курорта. Заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци Станислав Стоянов официално отчита спад на летовниците с около 35% спрямо предходната година и признава, че толкова лошо положение не е имало досега. Според представителите на бизнеса основните причини за този сериозен отлив са свързани с пълната липса на транспортна свързаност, недостига на редовни чартърни полети и липсата на адекватна пътна инфраструктура – проблеми, които браншът поставя пред институциите от години.

Загуба на ключови международни пазари

Допълнителен удар върху българския туризъм оказва и поетапната загуба на ключови за страната чуждестранни пазари. Станислав Стоянов обяснява пред Nova, че се регистрира спад от над 30% конкретно при германските туристи, като с годините напълно са изгубени руският и прибалтийските пазари. Към това се добавя и финансовата криза в Румъния, която също показва колапс и води до загуба на румънския пазар, явяващ се един от най-големите за родните комплекси.

Драстични намаления и растящи разходи

За да се опитат да спасят летния сезон, хотелиерите в Златни пясъци масово предлагат сериозни намаления в цените, вариращи между 20% и 40%. Според ръководството на Съюза на хотелиерите това е единственият възможен ход за борба за клиенти в настоящия момент, макар че тези финансови компромиси остават изцяло за сметка на самите обекти. В същото време текущите разходи на бизнеса продължават да растат, като управителят на хотел Светла Кръстева подчертава, че през тази година харчовете за поддръжка са значително по-големи в сравнение с миналогодишните.

Искания за спешна държавна намеса

Поради тежката икономическа ситуация браншът за пореден път настоява за незабавна и категорична намеса от страна на държавата. Хотелиерите официално предлагат туризмът да бъде заложен като основен приоритет и да се включи в националната програма за възстановяване и развитие. От Съюза на хотелиерите призовават на сектора да не се гледа като на изостанал отрасъл, а вместо това да се обърне много по-сериозно внимание на рекламата зад граница, на по-голямата транспортна свързаност и на значително по-бързото изграждане на инфраструктурата.