Дюнер за 8 евро и парче пица за 3 евро се превърнаха в най-предпочитаните бързи храни в повечето летни курорти по Черноморието, като същите цени се поддържат в Бургас дори извън активния туристически сезон. Поскъпването на услугите и хранителните продукти предизвиква сериозни дебати и разнопосочни реакции сред пристигащите у нас чуждестранни и български летовници.

На централната алея в Слънчев бряг Крис и Тюли от Великобритания, които посещават страната ни за първи път, споделят своите впечатления. Те са избрали дестинацията заради предварителната информация, че България е евтино място за почивка, но реалността им се вижда скъпа. Тюли разказва, че е останала изненадана от цените, като допълва, че в ресторантите супите се предлагат за около 4,50 евро, а порция паста варира между 11 и 12 евро.

Много от гостите в Слънчев бряг разчитат за бързо хранене на път към плажа на парче пица или дюнер. За Санджа от Ирландия тези цени са евтини, но тя изразява категорично недоволство от качеството на предлаганата храна в курорта.

Десислав, който е търговец на дюнери в комплекса, отбелязва, че в момента в курорта се наблюдава по-голямо присъствие на български граждани. Местните търговци изчисляват, че общото поскъпване на стоките е в рамките на не повече от 10-15%. Според техните разчети това увеличение се дължи основно на процеса по превалутиране и на новите, по-високи цени на суровините и продуктите.

© Nova

В момента бутилка минерална вода от 500 мл се продава на цена от 1 евро, като на същата стойност може да се закупи и малък айрян. Проверката пред заведенията на централната алея в Слънчев бряг показва още, че наливна бира може да се консумира и за сума под 2 евро.

От дни плажните ивици вече са пълни с летовници, но прави впечатление сериозното им струпване в безплатните зони, които са свободни от платени чадъри и шезлонги. Причината за този отлив се крие в цената на плажните принадлежности. Сергей от Украйна коментира, че сумата от 6 евро за шезлонг е твърде висока. Според него, ако цената е била например 2 евро за половин ден, оборотът е щял да бъде много по-голям и това е щяло да бъде хубаво за всички, докато сега никой не иска да наема предлаганите съоръжения.

Напълно различна е позицията на българските туристи, които срещаме на плажа и които посещават Слънчев бряг в продължение на дълги години. Те разказват, че не забелязват някакво сериозно или шоково поскъпване по морето. Божидар Кръстев заявява, че според него цените в курорта са напълно нормални. Той признава, че са малко завишени, но подчертава, че все пак става въпрос за голям летен курорт и не вижда някаква огромна разлика в сравнение с миналогодишния сезон.